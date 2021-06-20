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MLB／今日戰績表 洋基烏謝拉超前分全壘打助隊勝運動家

聯合新聞網 / 整理
烏謝拉八局下擊出超前分全壘打。 法新社
烏謝拉八局下擊出超前分全壘打。 法新社

MLB今日戰績表

運動家 5：7 洋基

大都會 5：1(7局) 國民

大都會 2：6(7局) 國民(雙重戰)

馬林魚 11：1 小熊

藍鳥 10：7 金鶯

雙城 3：2 遊騎兵

印地安人 3：6 海盜

費城人 13：6 巨人

紅襪 7：1 皇家

紅雀 (延賽) 勇士

白襪 ： 太空人

紅人 ： 教士

釀酒人 ： 洛磯

老虎 ： 天使

光芒 ： 水手

道奇 ： 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 印地安人 vs. 海盜

01:05 大都會 vs. 國民

01:05 運動家 vs. 洋基

01:05 藍鳥 vs. 金鶯

02:10 紅襪 vs. 皇家

02:10 白襪 vs. 太空人

02:10 紅雀 vs. 勇士

02:20 馬林魚 vs. 小熊

02:35 雙城 vs. 遊騎兵

03:10 釀酒人 vs. 洛磯

04:05 費城人 vs. 巨人

04:07 老虎 vs. 天使

04:10 紅人 vs. 教士

04:10 道奇 vs. 響尾蛇

04:10 光芒 vs. 水手

07:00 紅雀 vs. 勇士(雙重戰)

球隊戰績表

太空人

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MLB今日戰績表 印地安人 10:11 海盜 大都會 0:1 國民 運動家 5:3 洋基 藍鳥 1:7 金鶯 紅雀 1:9 勇士 馬林魚 10:2 小熊 雙城 7:5(10局) 遊騎兵

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