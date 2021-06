MLB／大谷翔平限量版漢字球衣 天使主場開賣

日本共同社報導,日籍球星大谷翔平效力的美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊,18日在大本營安那罕市天使球場內的紀念品販賣店,開賣寫有「大谷翔平」4個漢字的白色限量版球衣。

大谷本季開幕以來在投打「二刀流」表現活躍,目前暫居球迷票選明星賽指定打擊之首,並已決定參加全壘打大賽。

就在這件限量版漢字球衣開賣後,很快就看到天使對戰底特律老虎時,觀眾席上有球迷穿上身。限量版漢字球衣一件要價149美元(約新台幣4141元)。

Stopping by the Big A this weekend? Make sure to visit the Team Store for a stadium-exclusive, limited quantity Ohtani Kanji Jersey!



The Angel Stadium Team Store is open Monday – Saturday from 10am to 5pm (hours vary on game days). pic.twitter.com/q50gJ8WbHX