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MLB／今日戰績表 菊池雄星7局好投奪本季第4勝

聯合新聞網 / 整理
日籍投手菊池雄星繳出7局6K好投，拿下本季第4勝。 路透社
日籍投手菊池雄星繳出7局6K好投，拿下本季第4勝。 路透社

MLB今日戰績表

印地安人 10:11 海盜

大都會 0:1 國民

運動家 5:3 洋基

藍鳥 1:7 金鶯

紅雀 1:9 勇士

馬林魚 10:2 小熊

雙城 7:5(10局) 遊騎兵

紅襪 3:5 皇家

白襪 1:2 太空人

釀酒人 5:6(10局) 洛磯

老虎 3:11 天使

道奇 3:0 響尾蛇

費城人 3:5 巨人

紅人 2:8 教士

光芒 1:5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 運動家 vs. 洋基

01:05 大都會 vs. 國民

02:20 馬林魚 vs. 小熊

04:05 藍鳥 vs. 金鶯

04:05 雙城 vs. 遊騎兵

04:05 印地安人 vs. 海盜

04:05 費城人 vs. 巨人

04:10 紅襪 vs. 皇家

06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)

07:15 紅雀 vs. 勇士

07:15 白襪 vs. 太空人

07:15 紅人 vs. 教士

09:10 釀酒人 vs. 洛磯

10:07 老虎 vs. 天使

10:10 光芒 vs. 水手

10:10 道奇 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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