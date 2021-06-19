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MLB／今日戰績表 菊池雄星7局好投奪本季第4勝
MLB今日戰績表
印地安人 10:11 海盜
大都會 0:1 國民
運動家 5:3 洋基
藍鳥 1:7 金鶯
紅雀 1:9 勇士
馬林魚 10:2 小熊
雙城 7:5(10局) 遊騎兵
紅襪 3:5 皇家
白襪 1:2 太空人
釀酒人 5:6(10局) 洛磯
老虎 3:11 天使
道奇 3:0 響尾蛇
費城人 3:5 巨人
紅人 2:8 教士
光芒 1:5 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 運動家 vs. 洋基
01:05 大都會 vs. 國民
02:20 馬林魚 vs. 小熊
04:05 藍鳥 vs. 金鶯
04:05 雙城 vs. 遊騎兵
04:05 印地安人 vs. 海盜
04:05 費城人 vs. 巨人
04:10 紅襪 vs. 皇家
06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)
07:15 紅雀 vs. 勇士
07:15 白襪 vs. 太空人
07:15 紅人 vs. 教士
09:10 釀酒人 vs. 洛磯
10:07 老虎 vs. 天使
10:10 光芒 vs. 水手
10:10 道奇 vs. 響尾蛇
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