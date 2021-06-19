MLB／大谷體能太驚人只能讚嘆 麥登誇獎水原一平很重要

天使隊今天以11：3擊敗老虎隊，大谷翔平炸裂雙響砲，在先發投了6局失1分後有這樣的表現，讓總教練麥登（Joe Maddon）賽後提到大谷的第一句話就是「哇！」對他的體能讚嘆不已，連翻譯水原一平都獲稱讚，麥登感謝他精準傳遞大谷翔平的身體狀況。

大谷翔平今天單場5打數敲出2安打、都是全壘打，第5局先敲兩分砲，第8局再敲陽春砲，這是他大聯盟生涯第4度單場雙響砲。

大谷翔平本季解開封印，天使不再限制他在投球前後一天的出賽，就連投球當日都放行他以打者出賽，結果本季成績超驚人，投球防禦率僅2.70，擔任打者出賽時已繳出21轟，排名大聯盟第3，50分打點則居第10。

昨天剛先發投了6局，今天又繳出雙響砲，麥登只能佩服，「他今天看起來非常有力量，我看不出來昨天先發投球，對他今天造成任何影響，真的非常強壯。」

被問到規畫大谷出賽負擔的難度，麥登表示一點都不難，「因為我們持續在溝通。」

麥登也稱讚水原一平稱職扮演兩人之間的溝通橋梁，「一平很重要，他的訊息傳遞非常仔細，所以我能很清楚知道翔平的感覺，最重要的就是對話，而我能接收到翔平真實的感覺與狀態。」