MiLB／林凱威中繼2.1局無失分 陳聖平、林家正沒安打

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟高階1A投手林凱威今天中繼登板，總計投2.1局無失分、無關勝敗，響尾蛇隊低階1A野手陳聖平、林家正都有先發出賽，兩人都沒有安打表現。

美國職棒小聯盟賽事響尾蛇隊高階1A今天與舊金山巨人隊高階1A交手，兩隊4局打完，響尾蛇隊5比6落後，5局巨人隊再起攻勢，靠著失誤、安打、暴投、接連四壞保送擠回1分，再靠著二壘打一口氣再拿3分， 將領先差距拉開至10比5。

林凱威5局2人出局、壘上有人時登板後援，先投出四壞保送，接著讓打者敲出滾地球製造出局數，守住可能的失分危機。

林凱威6局2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球出局，7局續投讓打者3上3下，林凱威今天總計用31球投2.1局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，賽後防禦率降至6.75，球隊終場以7比10吞敗，林凱威無關勝敗。

響尾蛇隊低階1A今天與洛杉磯道奇隊低階1A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打5棒、守游擊，林家正先發蹲捕、打9棒，陳聖平單場3打數選到1次保送、沒有安打，賽後打擊率1成76，林家正單場3打數吞下1Ｋ、賽後打擊率1成88，響尾蛇隊終場以2比3吞敗。