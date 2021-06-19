MLB／太開心了！大谷雙響砲超大幅度刷新酷斯拉紀錄

「二刀流」大谷翔平轟了又轟！宣布參戰全壘打大賽的同一天，大谷翔平敲出雙響砲，本季第20、21轟相繼出爐，所屬的天使隊終場以11：3撕裂老虎隊。

大谷翔平今天再度成為話題人物，先因宣布參加全壘打大賽，賽前先接受媒體一輪提問；上了球場後，馬上展現長程砲火，單場5打數2安打都是全壘打，他在第5局敲出兩分砲，第8局再炸裂陽春砲。

大谷翔平本季首度演出單場雙響砲，大聯盟生涯則是第4度完成，21轟續居全壘打榜第3，本季已達50分打點。

這是他本季的第70場出賽、打者第65場，單季20轟產出速度，大幅刷新前輩松井秀喜2017年保持的93場，締造大聯盟史上日本球員最速20轟紀錄。

大谷翔平2018年繳出22轟賽季，其實是在他擔任打者出賽的第91場達到20轟，速度就已經快過松井秀喜，但當年他還有單純以投手出賽10場，使得達陣20轟時的出賽數為101場。

大谷翔平近4場有3場開轟、合計4發全壘打，唯一沒有開砲的那一天，就是昨天在投手丘上繳出6局、失1分奪勝。

大谷翔平效力日職火腿隊時期，曾於2016年繳出22轟，今年成為他職棒生涯第3度、美職生涯第2度締造20轟賽季，且現在賽季才只打到6月中，就已有21轟，締造生涯最多轟賽季指日可待。