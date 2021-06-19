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MLB／張育成代打變雙殺 印地安人差點完成10分驚天逆轉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
海盜11：1的領先竟打到只以11：10贏球，險些就讓印地安人隊完成史詩級的大逆轉，台將張育成代打1打席形成雙殺。 路透社
海盜11：1的領先竟打到只以11：10贏球，險些就讓印地安人隊完成史詩級的大逆轉，台將張育成代打1打席形成雙殺。 路透社

海盜隊今天中止10連敗，但過程驚險萬分，11：1的領先竟打到只以11：10贏球，險些就讓印地安人隊完成史詩級的大逆轉，台將張育成代打1打席形成雙殺。

印地安人今天前進國聯的海盜主場，昨天開轟的張育成並未排進先發打線，先發投手米吉亞（ J.C. Mejia）投5局、失6分後，張育成在6局上接替他的棒次。

張育成在一、三壘有人的局面上場打擊，打向三壘的平飛球直接找手套，一壘上的李維拉（Rene Rivera）也回壘不及，形成雙殺。張育成此役1打席沒有安打，賽後打擊率1成77。

印地安人在6局的攻勢只搶下1分，下半局就被灌進5分，海盜取得11：1的全場最大領先優勢，但驚濤駭浪般的逆襲也在此時襲來，海盜7局由哈沃德（Sam Howard）登板，先因3安打、2保送丟掉2分，接著被赫南德茲（Cesar Hernandez）掃出滿貫砲，哈沃德投0.2局狂失6分。

印地安人第8局再靠李維拉在滿壘時敲安，送回2分，海盜中外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）的傳球失誤再送分，印地安人追近到只剩1分差，海盜把關第9局的羅德里奎茲（Richard Rodríguez）也被連敲兩安打，及時以三振解危，才辛苦守下勝利。

海盜 張育成 印地安人

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