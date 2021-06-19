快訊

無畏疫情變數 台封測廠下半年訂單爆量

南高屏大雨特報！ 對流雲系發展旺 慎防短延時強降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／肩膀問題出在打擊 狄葛隆建議媒體寫「我會收斂揮棒」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
狄葛隆前一戰因為肩膀不適而早退，他深信問題是出在打擊時揮空。 歐新社
狄葛隆前一戰因為肩膀不適而早退，他深信問題是出在打擊時揮空。 歐新社

大都會隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）的前一場出賽，因為肩膀不適而早退，他深信問題是出在打擊時揮空，但狀況並不嚴重，目前按照既定行程準備下次先發。

狄葛隆17日對小熊隊先發，投3局、無失分，狂飆8次三振後因為肩膀不適退場，經過MRI核磁共振檢查，他在今天接受訪問，直指問題並非出在投球，而是在一次打擊時揮空。

狄葛隆指出，自己的狀況是肩膀痠、而非痛，也讓他感覺傷勢並不嚴重，「如果很嚴重，你不可能在觸碰時不感覺到疼痛。」他在當天前兩局感覺很好，但2局下面對98哩直球敲出1分打點安打的打席，有1次揮空，而在那之後於第3局上場投球時，他就感覺不太對勁。

「先發後肩膀痠是很正常的，但通常不會在比賽中就有那樣的感覺，那不是正常的時間點，所以才決定不再繼續投下去。」狄葛隆表示，「我在前兩局的感覺都很好，但就在那次揮空之後，我在投球時感覺到有些問題。」

狄葛隆本季在打擊區上威脅性十足，繳出4成23打擊率，6分打點比他先發11場的責失分（4分）還多；被問到下一場出賽是否會收斂揮棒？他笑說：「可以這樣跟他們（對手）說，這樣他們就會對我全用直球了。」

他的肩膀狀況經過MRI檢查後確認沒有結構性損傷，隊醫與第三方意見也同樣認為，他繼續出賽沒有問題，因此他正常於昨天傳接、進行10球輕牛棚，預計在明天進行另一次球數較多的牛棚練投，若一切正常，將在下周二正常先發出賽，但球團也同時在每日觀察他的狀況。

狄葛隆 牛棚 小熊隊

延伸閱讀

MLB／核磁共振無大礙 大都會狄葛隆將繼續按表操課

MLB／狄葛隆3局就飆8K 卻再度因傷退場

MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

MLB／打點比自責分高！ 狄葛隆傷退仍寫3項創世紀錄

相關新聞

MLB／日本第一人！ 大谷翔平宣布參戰全壘打大賽

「二刀流」大谷翔平確定將天賦帶到全壘打大賽，他今天透過Instagram宣布此事，向球迷預約科羅拉多見，他是本屆第一位宣...

MLB／參戰美、日全壘打大賽 大谷翔平說高中時沒想過

「二刀流」大谷翔平宣布參戰今年全壘打大賽，勢必成為賽事的最大焦點，而他今天也述說決定出賽原因，他表示，「即便不是我，也很...

MLB／開轟為愛妻慶生 張育成讚印地安人回來了

妻兒赴美相伴，台將張育成昨天貢獻大聯盟生涯最豐收的一戰，敲出包括兩分砲在內的雙安，貢獻4分打點，生涯累積21分打點、3轟...

MLB／投球還想盜壘 大谷嚇到教頭

天使隊主場昨天是全面解封第一天，逾3萬名球迷進場，「二刀流」大谷翔平2019年後首度在這樣陣仗下擔任先發投手，面對老虎隊...

MLB／肩膀問題因打擊 狄葛隆建議媒體寫「會收斂揮棒」

大都會隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）的前一場出賽，因為肩膀不適而早退，他深信問題是出在打擊時揮空，但狀況並...

MLB／老虎大物初登板兩度保送大谷 總仔讚表現夠好了

老虎隊農場排名第3的投手曼寧（Matt Manning），生涯初登板的日子，就碰上天使隊主場解封日、大谷翔平先發，他繳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。