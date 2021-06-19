MLB／肩膀問題出在打擊 狄葛隆建議媒體寫「我會收斂揮棒」

大都會隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）的前一場出賽，因為肩膀不適而早退，他深信問題是出在打擊時揮空，但狀況並不嚴重，目前按照既定行程準備下次先發。

狄葛隆17日對小熊隊先發，投3局、無失分，狂飆8次三振後因為肩膀不適退場，經過MRI核磁共振檢查，他在今天接受訪問，直指問題並非出在投球，而是在一次打擊時揮空。

狄葛隆指出，自己的狀況是肩膀痠、而非痛，也讓他感覺傷勢並不嚴重，「如果很嚴重，你不可能在觸碰時不感覺到疼痛。」他在當天前兩局感覺很好，但2局下面對98哩直球敲出1分打點安打的打席，有1次揮空，而在那之後於第3局上場投球時，他就感覺不太對勁。

「先發後肩膀痠是很正常的，但通常不會在比賽中就有那樣的感覺，那不是正常的時間點，所以才決定不再繼續投下去。」狄葛隆表示，「我在前兩局的感覺都很好，但就在那次揮空之後，我在投球時感覺到有些問題。」

狄葛隆本季在打擊區上威脅性十足，繳出4成23打擊率，6分打點比他先發11場的責失分（4分）還多；被問到下一場出賽是否會收斂揮棒？他笑說：「可以這樣跟他們（對手）說，這樣他們就會對我全用直球了。」

他的肩膀狀況經過MRI檢查後確認沒有結構性損傷，隊醫與第三方意見也同樣認為，他繼續出賽沒有問題，因此他正常於昨天傳接、進行10球輕牛棚，預計在明天進行另一次球數較多的牛棚練投，若一切正常，將在下周二正常先發出賽，但球團也同時在每日觀察他的狀況。