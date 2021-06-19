MLB／參戰美、日全壘打大賽 大谷翔平說高中時沒想過

「二刀流」大谷翔平宣布參戰今年全壘打大賽，勢必成為賽事的最大焦點，而他今天也述說決定出賽原因，他表示，「即便不是我，也很希望看到日本人參加全壘打大賽。」

天使今天出戰老虎隊，大谷翔平賽前先接受媒體訪問，透露決定參賽的經過，他表示收到了大聯盟的邀請，而自己也有強烈的意願，因此思考過後決定出賽。

最大的動機，當然是來自還沒有日本球員站上這個舞台，「如果我沒有參加，也很希望看到未來有日本選手可以出現在全壘打大賽。」他說：「作為一名棒球選手，那樣的感覺很強烈，所以我覺得我應該參賽。」

今年比賽將在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場舉辦，大谷翔平曾在這裡出賽4場，合計6打數1安打，對這座球場也留下了球很會飛的印象。

被問到屆時出戰全壘打大賽的策略，他表示，因為是一座飛球型球場，「像打擊練習時那樣打，球應該就會飛，我會盡力把球打得比其他人都遠。」

大谷翔平曾有在2016年日職全壘打大賽奪冠的經驗，但他認為那與他這回參賽有很大不同，「在日職是出局數制，比賽可能很快就結束，因為揮棒次數沒有很多，所以我並沒有感覺累，這是我第一次參加計時制的全壘打大賽。」屆時隨著全力揮棒的次數一多，他預期自己應該會感到有些疲憊。

以「二刀流」的身分征戰美、日職棒，高中就讀花卷東高校時，是否以站上全壘打大賽為目標？大谷翔平回答：「當時我覺得我會是投手，所以沒有預期到，這是完全超乎預期的。」

大谷翔平也喊話，既然決定出賽，目標就是冠軍。由於他是第一位確認參賽球員，對手都還未知，但他表示，「還不知道誰會參賽，但不管是與誰競爭都會很棒，對上誰都是榮耀。」