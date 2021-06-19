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MLB／日本第一人！ 大谷翔平宣布參戰全壘打大賽

MLB／日本第一人！ 大谷翔平宣布參戰全壘打大賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

「二刀流」大谷翔平確定將天賦帶到全壘打大賽，他今天透過Instagram宣布此事，向球迷預約科羅拉多見，他是本屆第一位宣布參賽球員，也將成為大聯盟史上第一位參加全壘打大賽的日本出生球員。

大谷翔平本季已敲19轟、位列大聯盟第3，只落後22轟的藍鳥隊小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）、教士隊塔提斯（FernandoTatis Jr.），外界早在「敲碗」想看他參加全壘打大賽，今天等到來自他本人的好消息。

大谷翔平寫道，「很興奮向大家宣布，我將參加2021年全壘打大賽，期待在科羅拉多見到你們。」

大谷翔平曾在2016年日職全壘打大賽敲出9轟奪冠，今年確定挑戰大聯盟全壘打大賽，也讓他成為這項比賽舉辦35年以來，首位日本出生的參賽球員。

全壘打大賽將於台北時間7月13日登場，戰場就是有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場，大谷翔平預計將由天使牛棚捕手布朗（Jason Brown）負責餵球，有他的加入，讓今年全壘打大賽未戰先轟動。

大谷翔平 大聯盟

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