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MLB／老虎大物初登板兩度保送大谷 總仔讚表現夠好了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
虎隊農場排名第3的投手曼寧今天先發對決天使。 法新社
虎隊農場排名第3的投手曼寧今天先發對決天使。 法新社

老虎隊農場排名第3的投手曼寧（Matt Manning），生涯初登板的日子，就碰上天使隊主場解封日、大谷翔平先發，他繳出5局、失2分，老虎以5：7不敵天使，曼寧吞敗收場，老虎總教練辛區（AJ Hinch）則認為他的表現夠好了。

曼寧共用77球投完5局，被敲4安打，在第2局丟掉2分，他在第5局送出2K後，辛區決定見好就收。

辛區表示，「我希望他能喘口氣，這是他的第一場比賽，我知道他會緊張，他也應該緊張，這裡是大聯盟，而他還那麼年輕，所以我希望他能笑著、深呼吸，我告訴他，他已經完成了他的工作，做到了我們預期的每件事。」

曼寧此役的兩次保送都對大谷翔平投出，辛區對此認為，「他保送了大谷，但老實說，我本來覺得他的保送會更多。」他坦言，面對大谷翔平的投球，曼寧丟了2分會是大問題，「但我們也想盡辦法讓大谷盡早退場，從天使牛棚手中突破。」

大谷翔平先發6局、失1分，老虎雖在比賽後段有所突破，無奈7局下失血5分太巨大，老虎最終仍輸掉比賽。

老虎 大谷翔平 天使

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