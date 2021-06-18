MLB／塔提斯連3天開轟！ 22轟追上小葛雷諾並列聯盟第一

本季大聯盟後起之秀各個綻放光芒，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就是其一，他連3天趕進度開轟，目前以賽季22轟與藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）並列聯盟全壘打王。

此役教士隊主場迎戰紅人，塔提斯於6局鎖定投手邁利（Wade Miley）84英里的外角卡特球，硬是拉成左外野全壘打，終場教士也以6：4戰勝紅人，本季他繳出.278/ .354/ .675的打擊三圍，攻擊指數（OPS）仍是破1的1.030。

賽後塔提斯以22轟在國聯遙遙領先第二名亞古納（Ronald Acuna Jr.）的18轟，即使在全聯盟也與小葛雷諾並列，3人年齡皆不滿24歲，可謂人才輩出的世代，另外，全壘打排行榜第三的則是大谷翔平的19轟。