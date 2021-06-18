MLB／亞古納跑壘失誤錯失勝機 勇士教頭直批愚蠢
昨日（17日）勇士在跨聯盟交流戰中以8：10敗給紅襪，然而兩隊在9局下本有追平的機會，可惜陣中新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）的跑壘失誤葬送勝機，總教練史尼克（Brian Snitker）也直批其「愚蠢」。
"Guys gotta compartmentalize and do their own job. That's it. You have to do your job."— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) June 17, 2021
Braves manager Brian Snitker reacts to his team's 10-8 loss against Boston on Wednesday night. pic.twitter.com/Cg0ukRe39G
作役9局下半，勇士以7：10落後，亞古納在一壘有人一出局時敲出長打，雖然順利把壘上跑者送回得分，卻也貪圖進壘直衝三壘，慘遭對手傳球觸殺，史尼克賽後表示：「你不能做出如此愚蠢的舉動出局，這不是贏球該做的事。」、「下一棒的費里曼（Freddie Freeman）有機會把壘上跑者送回，你應該相信接下來的隊友，而不是在壘包前10英尺被封殺出局。」
亞古納賽後也坦言：「我只是試圖打出侵略性，但現在想想，這是我的錯，我的失誤，我應該給下面幾棒打者追分的機會。」
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