MLB／一壘上被卡布「偷桃」 大谷翔平說他人很好

「二刀流」大谷翔平今天面對老虎隊先發，投6局、失1分，他與老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）的互動逗笑球迷，包括在一壘上被他「偷桃」，而大谷翔平賽後也被問到兩人的互動，直稱他很友善。

天使今天以7：5贏球，大谷翔平取得本季第3勝，場上一舉一動都話題十足的他，此役與卡布雷拉的互動也很吸睛。

轉播鏡頭捕捉到，大谷翔平第1局靠保送上壘後，擔任一壘手的卡布雷拉就無預警對他「偷桃」，讓大谷翔平笑得很靦腆。

Miguel Cabrera with the cojones check pic.twitter.com/voBCJEb9qO — OBVIOUS BASEBALL (@obvious_bb) June 18, 2021

第4局大谷翔平對他投出頭部觸身球，卡布雷拉及時用手臂擋掉，而隨後大谷翔平又因保送上壘時，卡布雷拉朝他的頭部伸手、作勢報復的模樣，也讓主播笑開了。

大谷翔平賽後也被問到在一壘上與卡布雷拉的互動，他表示，「我上一壘時，他都會跟我講話，對我很友善，感覺滿好的。」