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MLB／跑壘忙爆自己 麥登只好讓大谷翔平78球就退場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平僅用78球、投完6局退場，也未接替外野守備，總教練麥登（Joe Maddon）賽後釋疑，關鍵在於大谷翔平跑壘花了太多體力。 路透社
大谷翔平僅用78球、投完6局退場，也未接替外野守備，總教練麥登（Joe Maddon）賽後釋疑，關鍵在於大谷翔平跑壘花了太多體力。 路透社

天使今天以7：5擊敗老虎隊，先發投手大谷翔平僅用78球、投完6局退場，也未接替外野守備，總教練麥登（Joe Maddon）賽後釋疑，關鍵在於大谷翔平跑壘花了太多體力。

大谷翔平今天是休5天後再度登板，同場扛第2棒，投6局被敲5安打、失1分，送出5次三振，賽後防禦率2.70，打擊區上則是3打席選到2次保送、沒有安打，他在上壘後蠢蠢欲動，多次意圖發動盜壘，最終都是白忙一場。

大谷翔平投完6局，在球數不多的情況下就退場，也未像以往接替外野守備，麥登表示，是因他在跑壘時耗費了不少體力，他希望大谷翔平能整季保持健康出賽，在保險起見之下決定小心調度。

麥登說：「我希望他能繳出最棒的球季，所以我們不希望將他的健康置於危險之中，他在場上所做的事不只是投球，這是人們必須理解的。」

大谷翔平此役的球種以滑球居多、占41％，而他原本這顆球種的使用比例僅9％，他也透露，「我有看到我的滑球使用比例很低，所以我原先就計畫要多投點滑球，感覺也越來越好，所以比賽中一直持續用這顆球。」

大谷翔平第2局被巴杜（Akil Baddoo）敲出長打，但他想直闖三壘卻出局，右外野手瓦德（Taylor Ward）完成這記關鍵助殺，天使此役也兩度以雙殺守備幫助大谷翔平解危。

大谷翔平賽後感謝隊友，「我今晚沒能找到三振的武器球，必須倚賴隊友守備，那些守備對我來說很重要。」

大谷翔平 天使

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