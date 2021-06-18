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MLB／核磁共振無大礙 大都會狄葛隆將繼續按表操課
大都會王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）昨天（17日）先發3局雖然沒讓任何打者上壘且飆出8K，卻也提前因傷下場，據《ESPN》報導，他在接受2次核磁共振檢查（MRI）後並無大礙，球團預計將讓他繼續執行往後的先發工作。
狄葛隆傷癒歸隊後出賽2場，分別是12日的6局無失分10K，以及17日的3局8K，卻都因身體不適提前退場，先前問題出在右側腹，這次則是右肩。
大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）表示：「不需要擔心，這是肩膀該有的症狀，他的傷勢沒有發炎，我們不會把他放入傷兵名單。」、「不過如果球團認為這次傷勢和他過去的傷病史有關，那我會做出其他調整。」
羅哈斯透露：「我預計會讓他再先發個2場試試，但下一次登板的具體時間還未定，目前他已經可以從事傳接球的熱身，球團方面也會密切關注他的狀況。」
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