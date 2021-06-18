MLB／大谷翔平6局失1分奪勝 本季局數已寫旅美生涯新高

天使隊大谷翔平今天先發投球啟動「二刀流」，面對老虎隊繳出6局、失1分，帶著勝投資格退場，本季集滿10場投球出賽，累積53.1局已經改寫大聯盟生涯個人單季最多投球局數，打擊區上1打數沒有安打，兩度因保送上壘。

大谷翔平共用78球、41%為滑球，此役投6局被敲5安打、失1分，送出5次三振，賽後防禦率2.70，終場天使以7：5擊敗老虎，大谷翔平取得本季第3勝。

大谷翔平第1局保送首位打者，坎德拉利歐（Jeimer Candelario）接著敲出安打，第2局則被巴杜（Akil Baddoo）敲出長打，但他想直闖三壘卻出局，大谷翔平連兩局被搶占得點圈都安然無事。

第3局演出三上三下後，大谷翔平在第4局又遇到麻煩，坎德拉利歐點向投手、三壘之間，大谷翔平以美技撲接攔下這球，但起身快傳一壘仍來不及，形成內野安打，隨後對卡布雷拉（Miguel Cabrera）投出觸身球，所幸雙殺打來得及時，大谷翔平再度安全下庄。

第5局輪到巴杜先敲安打上壘，老虎連兩打席打向游擊，第1次策動雙殺只抓到1個，天使沒再錯過第2次機會。

大谷翔平前5局有4局被敲安打，但皆未失分，直到第6局挨了史構普（Jonathan Schoop​）的陽春砲才首度失血，6局投完帶著2：1退場。

天使在7局灌進5分底定勝果，包括瓦許（Jared Walsh）的滿貫砲，也幫助大谷翔平的勝投順利進袋。

此役是大谷翔平本季第10場投球出賽，追平菜鳥年（2018），加上今天的6局後，本季累積53.1局，已是大聯盟生涯單季最多局數，突破2018年的51.2局，日職生涯個人單季最多局數則是2015年的160.2局。

老虎今天由農場排名第3的曼寧（Matt Manning）演出生涯初登板，先發5局、失2分，「打者翔平」對戰3打席獲得2次保送，唯一打數打向一壘遭到刺殺。

第5局輪到巴杜先敲安打上壘，老虎連兩打席打向游擊，第1次策動雙殺只抓到1個，天使沒再錯過第2次機會。

大谷翔平前5局有4局被敲安打，但皆未失分，直到第6局挨了史構普（Jonathan Schoop​）的陽春砲才首度失血。

此役是大谷翔平本季第10場投球出賽，追平菜鳥年（2018），加上今天的6局後，本季累積53.1局，已是大聯盟生涯單季最多局數，突破2018年的51.2局，日職生涯個人單季最多局數則是2015年的160.2局。

老虎今天由農場排名第3的曼寧（Matt Manning）演出生涯初登板，先發5局、失2分，「打者翔平」對戰3打席獲得2次保送，唯一打數打向一壘遭到刺殺。