MLB／遊騎兵、道奇發動交易 梁玹種成犧牲品遭DFA

昨天（17日）才被遊騎兵球團下放至3A的韓籍左投梁玹種，屋漏偏逢連夜雨，今天成為交易下的犧牲品，遊騎兵與道奇交易為了清出40人名單，選擇將其指定讓渡。

踏上大聯盟紅土只為圓夢，梁玹種本季與遊騎兵自願簽下小聯盟合約加盟，雖然等到有原航平因傷缺陣的先發席次，卻無法把握住機會，本季主投29局就失了18分自責分，防禦率5.59，近期又被拉回牛棚。

遊騎兵今天與道奇發動交易，送出包提斯塔（Kelvin Bautista）換來25歲的後援右投桑塔納（Dennis Santana），球團認為桑塔納更具年齡優勢，因此把33歲的梁玹種放入指定讓渡名單，在接下來的7天期限內他有機會被其他球隊透過讓渡程序選走，否則將繼續留在小聯盟。