MLB／妻兒來美陪伴給力量 張育成開轟後分享全家福

張育成今天在打擊區上開火,貢獻雙安、4分打點,幫助印地安人以10:3贏球、4戰橫掃美聯爐主金鶯隊,張育成將全壘打獻給近日過生日的太太,他也貼出一家三口合照,笑說家人們都愛上了克里夫蘭。

張育成今天擔任先發第8棒、三壘手,在前兩打席沒有建樹後,第6局先在一、三壘有人時敲出安打清壘,第8局面對謝羅勒(Mac Sceroler)的打席,第一球瞄準92.4哩直球就出棒,敲出本季第2轟。

張育成的4分打點為個人單場新高,生涯累積3轟,則超越旅美前輩胡金龍,登頂大聯盟最多轟台將。

張育成賽後接受電視台場邊訪問,透露太太與兒子最近來到美國,讓他的心情也比較好,不管球場上表現怎樣,回到家看到家人就覺得很幸福、很開心。

張育成賽後在推特貼出一家三口影片,留言寫著:「我的家人,他們很喜歡克里夫蘭,謝謝克里夫蘭;順帶一提,我正在試著把頭髮留長。」意外插曲是照片裡兒子的小手手放在媽媽胸口,讓網友瞬間歪樓。

My family👨‍👩‍👦

They love Cleveland,thank you Cleveland👍🏽

anddd I’m trying to grow my hair out trust the process 🤣@Indians pic.twitter.com/t9dL2D4ATL