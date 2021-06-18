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MLB／妻兒來美陪伴給力量 張育成開轟後分享全家福
張育成今天在打擊區上開火，貢獻雙安、4分打點，幫助印地安人以10：3贏球、4戰橫掃美聯爐主金鶯隊，張育成將全壘打獻給近日過生日的太太，他也貼出一家三口合照，笑說家人們都愛上了克里夫蘭。
張育成今天擔任先發第8棒、三壘手，在前兩打席沒有建樹後，第6局先在一、三壘有人時敲出安打清壘，第8局面對謝羅勒（Mac Sceroler）的打席，第一球瞄準92.4哩直球就出棒，敲出本季第2轟。
張育成的4分打點為個人單場新高，生涯累積3轟，則超越旅美前輩胡金龍，登頂大聯盟最多轟台將。
張育成賽後接受電視台場邊訪問，透露太太與兒子最近來到美國，讓他的心情也比較好，不管球場上表現怎樣，回到家看到家人就覺得很幸福、很開心。
張育成賽後在推特貼出一家三口影片，留言寫著：「我的家人，他們很喜歡克里夫蘭，謝謝克里夫蘭；順帶一提，我正在試著把頭髮留長。」意外插曲是照片裡兒子的小手手放在媽媽胸口，讓網友瞬間歪樓。
My family👨👩👦— Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) June 17, 2021
They love Cleveland,thank you Cleveland👍🏽
anddd I’m trying to grow my hair out trust the process 🤣@Indians pic.twitter.com/t9dL2D4ATL
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