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MLB／藍鳥亂跑一通 洋基寫史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。 路透社
洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。 路透社

洋基隊本季最不缺的東西，可能是三殺守備，今天出戰藍鳥隊1局下迎來一箭三鵰，這是洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。

洋基今天在水牛城出戰藍鳥，1局下塞米恩（​Marcus Semien）保送、比切特（Bo Bichette）敲出內野安打，投手金恩（Michael King）的暴投再奉送壘包，無人出局就形成二、三壘有人，但接下來藍鳥的跑壘送上大禮。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打向投手、三壘之間，金恩下丘處理，先傳一壘抓下最基本的出局數，問題出在二壘上的比切特竟全速衝向三壘，而塞米恩則是折返三壘，一壘手勒梅休（DJ LeMahieu）傳向二壘，塞米恩再啟動挑戰本壘，先在三壘與本壘之間形成夾殺，比切特也在三壘前出局。

大聯盟史上共出現726次三殺，洋基囊括26次，而這是史上第一次出現「1-3-6-2-5-6」的三殺。

洋基剛在今年5月22日隊史相隔7年再出現三殺守備，結果這回只等了27天，就迎來本季本季2次，這也是他們首度在單季製造兩次三殺守備。

洋基 藍鳥 大聯盟

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