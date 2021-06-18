MLB／張育成開轟貢獻4分打點 超越胡金龍成最多轟台將

印地安人今天以10：3擊敗金鶯隊，台將張育成貢獻2安打、4分打點，包括一發兩分砲，生涯3轟超越胡金龍，成為在大聯盟累積最多全壘打的台將。

張育成今天擔任先發第8棒、三壘手，在比賽後段開始發威，第6局先在一、三壘有人時敲出安打清壘，第8局面對謝羅勒（Mac Sceroler）的打席，第一球瞄準92.4哩直球就出棒，敲出本季第2轟。

張育成挹注4分打點，為個人單場新高，生涯3轟則超越旅美前輩胡金龍的2轟，胡金龍在大聯盟打滾5季，生涯2發全壘打都在2007年敲出。

張育成的太太6月才剛帶兒子來美陪伴，幫助張育成在異域征戰的心情更加踏實，他也在賽後談到此事，他表示，「心情有比較好，不管球場上打得怎樣，回到家看到家人就很幸福。」

印地安人贏球後4戰橫掃美聯戰績最差的金鶯，近7戰取得6勝，戰績進補不少。張育成賽後也被問到球隊的近況，他回答：「感覺很好，這才是真正的印地安人，這是團隊的努力打下來的，也是我們一直在努力的目標。」