聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成開轟貢獻4分打點 超越胡金龍成最多轟台將
印地安人今天以10：3擊敗金鶯隊，台將張育成貢獻2安打、4分打點，包括一發兩分砲，生涯3轟超越胡金龍，成為在大聯盟累積最多全壘打的台將。
張育成今天擔任先發第8棒、三壘手，在比賽後段開始發威，第6局先在一、三壘有人時敲出安打清壘，第8局面對謝羅勒（Mac Sceroler）的打席，第一球瞄準92.4哩直球就出棒，敲出本季第2轟。
張育成挹注4分打點，為個人單場新高，生涯3轟則超越旅美前輩胡金龍的2轟，胡金龍在大聯盟打滾5季，生涯2發全壘打都在2007年敲出。
張育成的太太6月才剛帶兒子來美陪伴，幫助張育成在異域征戰的心情更加踏實，他也在賽後談到此事，他表示，「心情有比較好，不管球場上打得怎樣，回到家看到家人就很幸福。」
印地安人贏球後4戰橫掃美聯戰績最差的金鶯，近7戰取得6勝，戰績進補不少。張育成賽後也被問到球隊的近況，他回答：「感覺很好，這才是真正的印地安人，這是團隊的努力打下來的，也是我們一直在努力的目標。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言