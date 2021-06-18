MLB／「感覺超好的」 張育成3轟台灣第一獻給老婆當生日禮

來自台東的25歲棒球選手張育成今天敲出本季第2支全壘打，生涯累計3轟，超越胡金龍成為在大聯盟敲出最多全壘打的台灣人。他賽後說，全壘打獻給最近生日的老婆。

張育成效力克里夫蘭印地安人隊，今在主場10比3擊敗巴爾的摩金鶯的比賽中，攻守俱佳，敲出2支安打包括全壘打，單場4分打點創生涯新高，傑出的表現在賽後獲得電視台英雄訪問。

老婆綾綾和去年9月出生的兒子張勝恩6月初從台灣飛來美國，一家團聚，妻兒場邊觀賽帶給張育成更多奮戰動力，他在電視訪問中說：「心情比較好，不管球場上打得怎樣，回家看到家人就覺得很幸福。」

對於這場比賽攻守俱佳，張育成對著電視鏡頭說：「感覺超好的。」他接受中央社電話訪問表示，球看得很清楚，打出去的感覺非常好。

今天這場午間比賽，張育成擔任先發第8棒三壘手，前2次打擊沒有安打，6局下二三壘有人局面，把握機會建功，敲出中外野方向的平飛一壘安打，送回2分。

這場比賽印地安人全壘打旺盛，張育成是4名開轟的砲手之一，他在8局下鎖定內角球，一棒把球打飛左外野的看台。度過開季前2個月低潮，張育成6月5日本季首轟，今天敲出第2支全壘打。

加上在2019年9月9日的大聯盟生涯首轟，張育成累計3支全壘打超越了前輩胡金龍，成為在美國職棒大聯盟轟最多全壘打的台灣人。

胡金龍2007年到2011年之間，上過大聯盟5個球季，累計2支全壘打。張育成在大聯盟生涯的第3年打破胡金龍保持的紀錄。除了胡金龍，投手郭泓志、野手林子偉各有1支全壘打。

相較投手立下不少實績，台灣打者的大聯盟之路更不容易，如今生涯3轟成為台灣第一，張育成向中央社記者表示，相信未來還會有更多台灣打者站上大聯盟，敲出更多全壘打。

本季張育成多次攻擊外角球形成長打，今天2度建功都鎖定內角球，張育成說，打擊策略沒有太大的改變，「順順的打出去，把球打強勁」，現在球看得很清楚，打出去感覺非常好。

開季至今表現起起伏伏，張育成感謝教練一直給信心，經常鼓勵他，雖然沒有每天上場，但只要先發，都會提醒他保持快樂心情，放手去打。

張育成說，球季進行至今，技術上沒有太多調整，每天訓練內容一樣，但他告訴自己不要太在意結果，專注在每一次的表現機會上。