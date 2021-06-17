MLB／誤判卻沒得重播 洋基、藍鳥爭議判決引眾怒

今日（17日）藍鳥主場迎戰洋基之役，9局下洋基3：2領先，終結者查普曼（Aroldis Chapman）卻開劇場，面對2出局一、二壘有人時讓打者小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）揮棒落空，然而這球捕手沒攔到，並飛往本壘板後方，主審卻判這是顆界外球。

主審做出裁決後，藍鳥隊休息室一陣疑惑，因為若這是顆暴投球，壘上跑者是有機會推進、甚至跑回追平分的，經轉播單位慢動作重播後，果真打者連棒子都沒擦到，壓根沒有形成界外球的可能性。

Umpires called this a foul ball. 🤔 (The play is non-reviewable.)



Thoughts #BlueJays fans? pic.twitter.com/P18599IflH — Tim and Friends (@timandfriends) June 17, 2021

然而在聯盟規章中，重播輔助判決項目並不包含檢視擦棒界外球，因此裁判4人討論後決定維持原判，然而這個裁決大大地影響了比賽勝負，終場藍鳥以2：3敗給洋基，引發網友怒斥，「垃圾主審！」、「這就是為什麼要淘汰真人裁判的理由。」