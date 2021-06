MLB／誤判卻沒得重播 洋基、藍鳥爭議判決引眾怒

今日(17日)藍鳥主場迎戰洋基之役,9局下洋基3:2領先,終結者查普曼(Aroldis Chapman)卻開劇場,面對2出局一、二壘有人時讓打者小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)揮棒落空,然而這球捕手沒攔到,並飛往本壘板後方,主審卻判這是顆界外球。

主審做出裁決後,藍鳥隊休息室一陣疑惑,因為若這是顆暴投球,壘上跑者是有機會推進、甚至跑回追平分的,經轉播單位慢動作重播後,果真打者連棒子都沒擦到,壓根沒有形成界外球的可能性。

Umpires called this a foul ball. 🤔 (The play is non-reviewable.)



Thoughts #BlueJays fans? pic.twitter.com/P18599IflH