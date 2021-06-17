MLB／8局好投卻怨整場抓不住球 柯爾想找聯盟談談

洋基隊今（17日）派出王牌柯爾（Gerrit Cole）出戰同分區的藍鳥，他不負眾望繳出8局僅失2分好投，然而三振數卻僅有4K，終場洋基以3：2驚險擊敗藍鳥，柯爾也收下本季第8勝。

日前聯盟才祭出外部物質罰則，現在棒球界風聲鶴唳，沒有人敢輕舉妄動，曾被舉發為使用者的柯爾今次雖然繳8局好投，三振數卻不若以往12.5的K/9值（每9局三振12.5人），不禁令人懷疑這是否跟「油」有關係？

柯爾在賽後坦承：「我整場都抓不好球。」而從進階數據上來看也的確如此，他今天的四縫線平均轉速為2347轉，相較於本季平均的2549轉要低上不少，「這就是為什麼有很多選手需要些『東西』，來輔助他們控球。」

柯爾面露沮喪地說：「我們已經在許多地方與聯盟配合，但只有這點希望他們能和我們選手談談，我不喜歡看到球員受傷，或球往打者的頭部飛去，今晚我真的找不到控球，特別是起風的時候。」

柯爾也表示自己曾和光芒隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）談過，兩人都有為此受傷的可能，後者才在前天因部分尺側副韌帶（UCL）撕裂以及屈肌拉傷進入傷兵名單，他認爲這是聯盟新制帶來的副作用，「我已經投了80幾局，才告訴我不能用這些東西，我必須大幅調整，我完全相信這百分百是我為何受傷的緣故，大聯盟不明白這件事令我沮喪，你不能只是告訴我們別用，這太瘋狂了。」

眼下聯盟強制實施禁令，然而這些「長年流傳下來的祖傳抓球配方」似乎不是能被場外觀眾所能理解的，究竟孰是孰非，還待聯盟進一步考究。