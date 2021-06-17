快訊

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／8局好投卻怨整場抓不住球 柯爾想找聯盟談談

聯合新聞網 / 綜合報導
柯爾「甩油」繳出8局僅失2分好投，但全場只有4K遠不如平常水準，賽後表示自己全場都抓不好球，想針對外部物質議題找聯盟好好談談。 美聯社
柯爾「甩油」繳出8局僅失2分好投，但全場只有4K遠不如平常水準，賽後表示自己全場都抓不好球，想針對外部物質議題找聯盟好好談談。 美聯社

洋基隊今（17日）派出王牌柯爾（Gerrit Cole）出戰同分區的藍鳥，他不負眾望繳出8局僅失2分好投，然而三振數卻僅有4K，終場洋基以3：2驚險擊敗藍鳥，柯爾也收下本季第8勝。

日前聯盟才祭出外部物質罰則，現在棒球界風聲鶴唳，沒有人敢輕舉妄動，曾被舉發為使用者的柯爾今次雖然繳8局好投，三振數卻不若以往12.5的K/9值（每9局三振12.5人），不禁令人懷疑這是否跟「油」有關係？

柯爾在賽後坦承：「我整場都抓不好球。」而從進階數據上來看也的確如此，他今天的四縫線平均轉速為2347轉，相較於本季平均的2549轉要低上不少，「這就是為什麼有很多選手需要些『東西』，來輔助他們控球。」

柯爾面露沮喪地說：「我們已經在許多地方與聯盟配合，但只有這點希望他們能和我們選手談談，我不喜歡看到球員受傷，或球往打者的頭部飛去，今晚我真的找不到控球，特別是起風的時候。」

柯爾也表示自己曾和光芒隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）談過，兩人都有為此受傷的可能，後者才在前天因部分尺側副韌帶（UCL）撕裂以及屈肌拉傷進入傷兵名單，他認爲這是聯盟新制帶來的副作用，「我已經投了80幾局，才告訴我不能用這些東西，我必須大幅調整，我完全相信這百分百是我為何受傷的緣故，大聯盟不明白這件事令我沮喪，你不能只是告訴我們別用，這太瘋狂了。」

眼下聯盟強制實施禁令，然而這些「長年流傳下來的祖傳抓球配方」似乎不是能被場外觀眾所能理解的，究竟孰是孰非，還待聯盟進一步考究。

相關新聞

天賦於大都會未完全發揮 惠勒終在費城人成真王牌

大都會隊塞揚巨投狄葛隆(Jacob deGrom)天下無敵，而今年最接近他的是一位較讓人意想不到的投手—他的前隊友惠勒(Zack Wheeler)。惠勒在本文截稿前主投13場，繳出2.29防禦率、90

MLB／8局好投卻怨整場抓不住球 柯爾想找聯盟談談

洋基隊今（17日）派出王牌柯爾（Gerrit Cole）出戰同分區的藍鳥，他不負眾望繳出8局僅失2分好投，然而三振數卻僅有4K，終場洋基以3：2驚險擊敗藍鳥，柯爾也收下本季第8勝。 日前聯盟才祭

MLB／對付左投有秘密武器？大谷翔平：但手熟爾

天使隊大谷翔平連兩日開轟，此外身為左打的他，這兩天都是面對本應不太擅長對付的左投手，有記者問道是否有隱藏的秘密武器，他回答：「習慣而已。」 在賽後的採訪中，大谷坦言自己也不太習慣面對左投，「大聯

MLB／誤判卻沒得重播 洋基、藍鳥爭議判決引眾怒

今日（17日）藍鳥主場迎戰洋基之役，9局下洋基3：2領先，終結者查普曼（Aroldis Chapman）卻開劇場，面對2出局一、二壘有人時讓打者小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）揮棒落

MLB／大咖終結者歸隊 梁玹種被下放小聯盟

德州遊騎兵今天（17日）做出人事異動，為了將26人名單清出空間給歸隊的終結者甘迺迪（Ian Kennedy），因此選擇將本季表現不佳的梁玹種下放至3A。 雖然因陣中先發投手有原航平的傷退，梁玹種

MLB／印地安人瘋狂跑壘贏球 張育成先發未敲安

印地安人隊旅美台將張育成今天對金鶯隊先發，擔任第六棒、一壘手，不過4打數沒敲安，打擊率降至1成65，而印地安人隊靠著第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。