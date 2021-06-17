MLB／大咖終結者歸隊 梁玹種被下放小聯盟

德州遊騎兵今天（17日）做出人事異動，為了將26人名單清出空間給歸隊的終結者甘迺迪（Ian Kennedy），因此選擇將本季表現不佳的梁玹種下放至3A。

雖然因陣中先發投手有原航平的傷退，梁玹種獲得了幾次先發登板的機會，但他的成績卻不理想，本季主投29局就失了18分自責分，防禦率5.59，近期又被拉回牛棚。

除了帳面成績不理想，進階數據也不站在梁玹種這邊，據大聯盟Statcast數據顯示，他的被扎實擊球比率（Barrel%）位處聯盟最後1%，意即輸給其他99%的投手，另外三振率以及揮空率皆落在層級以下，唯一的好消息是，下放到3A後他有機會再次重拾先發席次，或許能透過提升表現再次吸引教練團的注意。