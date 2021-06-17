MiLB／解禁後先發 鄧愷威5局飆10K僅失2分

巨人隊高階1A台將鄧愷威因使用外部物質遭到禁賽10場，今天解禁後首次先發，對上響尾蛇隊高階1A照樣繳出好表現，首局就用連3K打招呼，總計5局飆出10次三振，只失2分。

鄧愷威在5月30日先發出賽時，在第3局上場熱身時，被主審認定手套有「外部物質」，遭驅逐出場，僅投2局就退場，事後也收到禁賽10場的處分，大聯盟近期加強投手使用外部物質的查緝力道，從小聯盟開始嚴格檢視。

今天鄧愷威回到投手丘，開場就連續投出3次三振，接下來局局有三振，雖然在4局上被敲出2支安打，包括耶爾茲（Andy Yerzy）的2分砲而掉分，不過該局也再次投出3次三振，其他局數也力保不失。

巨人隊打線在前3局攻下3分，不過鄧愷威在6局上退場後，中繼投手丟掉2分，讓他無緣勝投，總共用85球投完5局，其中有45顆好球，投出10次三振是本季第二次單場雙位數三振，另有3次保送，被敲2安失2分，防禦率為4.74。

響尾蛇隊小聯盟低階1A的捕手林家正今天也先發出賽，2打數雖然未敲安，打擊率下降到1成97，但有2次保送上壘、跑回1分，幫助球隊以10：0大勝道奇隊低階1A。