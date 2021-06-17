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MLB／狄葛隆3局就飆8K 卻再度因傷退場

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）。 美聯社
大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）。 美聯社

大都會「地表最強投手」狄葛隆（Jacob deGrom）今天（17日）先發出陣面對小熊，投了完美的3局無安打，9個出局數就送出8次三振，可惜的是他再度因傷提前退場。

此役狄葛隆在投手丘上演9上9下，累積數據上主投67.0局送出111次三振，防禦率是不可思議的0.54，今天在打擊區的表現同樣搶眼，甚至為自己打下1分打點，本季打擊率仍是居高不下的.423，打點數（6）甚至比整季下來的責失分（4）還多。

儘管只要上場就能繳出歷史級數據，狄葛隆本季卻不斷受到大小傷勢干擾，包括5月時的右側腹緊繃，以及這幾個月的背部與脖子拉傷，今天又出現新的症狀——因右肩不適退場。

賽後大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）表示：「他出力太多了，我不知道這是不是讓他身體不斷出小毛病的原因，不過他的投球機制是沒有問題的。」

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