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MLB／對付左投有秘密武器？大谷翔平：但手熟爾
天使隊大谷翔平連兩日開轟，此外身為左打的他，這兩天都是面對本應不太擅長對付的左投手，有記者問道是否有隱藏的秘密武器，他回答：「習慣而已。」
在賽後的採訪中，大谷坦言自己也不太習慣面對左投，「大聯盟有很多獨特而且身材高大的投手，我唯一需要做的就是去習慣他，面對右投也是一樣的，最重要的就是去習慣。」
就數據面而言，大谷在面對左投時雖然打擊率（.253，面對右投.280）較低，卻有更高的長打率，攻擊指數（OPS）.988更甚對付右投時的.958。
在本季的全明星賽票選中，大谷目前在指定打席的得票數名列前茅，他不改以往謙虛的態度表示：「聯盟中有許多優秀的打者，很感謝自己竟然能比他們獲得更多票。」
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