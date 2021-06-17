MLB／全壘打、觸擊安打加盜壘 全能大谷擋不住天使輸球

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天什麼都做了，敲出本季第19轟、點出第3支觸擊安打，加上第10次盜壘成功，全能表現下，天使隊仍因牛棚放火，以4：8輸給運動家隊，在六連勝後在三連戰遭到橫掃。

作為第二棒、指定打擊，大谷翔平沒有參與到球隊首局的3分攻勢，首打席敲出滾地出局，不過2局上立刻補上一發陽春砲，5局上再靠著觸擊短打跑出內野安打，隨後盜壘成功，不過未能多添分數。

天使隊4：2的領先，在6局下接手的中繼投手華森（Tony Watson）面對6名打者全部被對手上壘，包括5支安打，也讓天使隊在該局一口氣丟掉6分遭到逆轉。

大谷翔平在7局上敲出滾地出局，今天總計4打數2安打，有1打點、1得分、1盜壘，打擊率為2成71，連兩天開轟的他自認打擊狀況確實不錯，「我在打擊區的感覺很好。」但是這兩場都是陽春砲，球隊也輸球，「特別是昨天，我希望我可以在壘上有人時打出來。」

大谷翔平成為今年第4位達到全壘打、盜壘雙位數的球員。 路透社

5局面對左投厄文（Cole Irvin），大谷翔平將球點到三壘方向，用每秒29.8呎的速度衝到一壘，大聯盟本季只有6名球員敲出3支內野安打，大谷是其中之一，他說：「我只是認為當下有機會上壘，而不是去拚全壘打，當時分數接近，我又是首名打者，所以想要開啟攻勢。」

總教練麥登（Joe Maddon）則說，大谷翔平打得根本是1985年的棒球，「他作為首名打者只想上壘，非常無私，這就是我說過的直覺跟棒球敏銳度，他真的很有想法，對我來說，這個短打比600呎的全壘打更有印象。」

大谷翔平也成為今年第4位達到全壘打、盜壘雙位數的球員，前三人是國民隊的透納（Trea Turner）、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

吞下三連敗的天使隊，明天要回到主場，大谷翔平本季第10次先發登板，就看是否繼續展現同場投打二刀流，幫助球隊止敗。