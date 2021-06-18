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MLB／今日戰績表 天使二刀流大谷翔平投出本季第三勝

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平先發主投。 路透
大谷翔平先發主投。 路透

MLB今日戰績表

金鶯 3：10 印地安人

響尾蛇 3：10 巨人

洋基 8：4 藍鳥

小熊 2：0 大都會

紅雀 0：4 勇士

白襪 2：10 太空人

紅人 4：6 教士

釀酒人 3：7 洛磯

老虎 5：7 天使

光芒 5：6 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 印地安人 vs. 海盜

07:05 大都會 vs. 國民

07:05 運動家 vs. 洋基

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:05 馬林魚 vs. 小熊

08:05 雙城 vs. 遊騎兵

08:10 紅襪 vs. 皇家

08:10 白襪 vs. 太空人

08:40 釀酒人 vs. 洛磯

09:38 老虎 vs. 天使

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

09:45 費城人 vs. 巨人

10:10 紅人 vs. 教士

10:10 光芒 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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