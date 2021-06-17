MLB／今日戰績表 克蕭踢到鐵板道奇對費城人吞敗

天使隊大谷翔平連兩日開轟，此外身為左打的他，這兩天都是面對本應不太擅長對付的左投手，有記者問道是否有隱藏的秘密武器，他回答：「習慣而已。」 在賽後的採訪中，大谷坦言自己也不太習慣面對左投，「大聯

2021-06-17 12:03