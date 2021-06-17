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評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

MLB／今日戰績表 克蕭踢到鐵板道奇對費城人吞敗

聯合新聞網 / 整理
克蕭6局失2分吞敗。 法新社
克蕭6局失2分吞敗。 法新社

MLB今日戰績表

馬林魚 0：1 紅雀

光芒 7：8(10局) 白襪

老虎 6：5 皇家

紅人 2：1 釀酒人

教士 4：8 洛磯

天使 7：8 運動家

海盜 1：3 國民

洋基 3：2 藍鳥

金鶯 7：8 印地安人

小熊 3：6 大都會

紅襪 10：8 勇士

遊騎兵 4：8 太空人

響尾蛇 7：13 巨人

雙城 7：2 水手

費城人 2：0 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 金鶯 vs. 印地安人

03:45 響尾蛇 vs. 巨人

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 小熊 vs. 大都會

07:20 紅雀 vs. 勇士

08:10 白襪 vs. 太空人

08:40 紅人 vs. 教士

08:40 釀酒人 vs. 洛磯

09:38 老虎 vs. 天使

10:10 光芒 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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