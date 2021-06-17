天賦於大都會未完全發揮 惠勒終在費城人成真王牌

大都會隊塞揚巨投狄葛隆(Jacob deGrom)天下無敵，而今年最接近他的是一位較讓人意想不到的投手—他的前隊友惠勒(Zack Wheeler)。惠勒在本文截稿前主投13場，繳出2.29防禦率、90.1局、112次三振的王牌等級成績，其中他的投球局數和三振都是國聯第一，而WAR值3.2在全聯盟僅次於狄葛隆。

惠勒是在2009年選秀會被巨人隊選中，後來大都會拿貝爾川(Carlos Beltran)將他換到手。由於惠勒是第一輪第6順位選進來的大物新秀，因此過去一直備受期待。大都會隊曾有機會組成夢幻輪值，而惠勒就是其中之一，另外四位則是「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)、「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)、狄葛隆與馬茲(Steven Matz)，可惜這樣的陣容最終因傷痛不斷沒有實現。惠勒是5位投手當中選秀順位最前面者，因此也被視為未來的王牌，但這目標始終沒有達成，在大都會隊的通算防禦率僅3.77，且有較豐富的傷痛史。

惠勒升上大聯盟後在大都會待了5個球季，其中3個球季拿下11勝以上，但投球內容離頂尖投手還是有不小的距離。 歐新社資料照片

惠勒在2019年球季結束後成為自由球員，最終以5年1億1800萬美元的合約落腳費城人隊。當時各界對這筆合約評價兩極，因為給予一位傷痛史豐富且單季防禦率最佳不過為3.31的投手2360萬的平均年薪，似乎是買貴了。但惠勒去年馬上證明費城人隊的眼光是對的，主投71局繳出2.92防禦率的成績，並生涯首次拿到塞揚獎選票。而今年他則成為貨真價實的王牌，並將他過去在大都會隊未完全發揮的天賦用盡。

惠勒今年將宰制力發揮到極致，三振率由去年的6.7一口氣提升到11.2，保送率卻由2.0下降到1.8，三振/保送比6.22則為全聯盟第8。如此強大的宰制力，讓人聯想到哈勒戴(Roy Halladay)、李伊(Cliff Lee)、席林(Curt Schilling)、漢默斯(Cole Hamels)與諾拉(Aaron Nola)這幾位過去及現役的費城人王牌，如今這份名單又多了惠勒這麼一位成員。

至於惠勒今年為何如此突飛猛進，關鍵在於變化球的精進。惠勒一直都是位火球男，他今年的四縫線速球均速高達97.5英里，在全聯盟排第3。而他的招牌球路為伸卡球，生涯使用率佔21.7%，僅次於四縫線速球的40.1%。由於伸卡球較沒有誘使打者揮空的作用，因此他在今年之前的生涯三振率只有8.5。

今年惠勒的伸卡球雖然依舊投得出色，但使用比率已從21.2%降到2014年以來新低的17.7%。取而代之的為他的滑球，用量從去年的15.7%提升到生涯新高的25..6%，成為使用率第二多的球種。2019及2020年在兩好球時，他最常使用的球路除了四縫線速球外就是伸卡球，今年則由滑球取代，比例達24.9%。此外他的曲球也是致命武器，能夠造就高達54.2%的超高揮空率。惠勒今年多變的球路使得打者揮空率由去年的10.8%大幅提升到13.4%，這也使他一舉成為國聯三振領先者。

惠勒本季降低伸卡球比率，改為大幅增加滑球的使用，收到了相當好的成效。 美聯社

惠勒投球策略的改變，不禁令人想起2018年從海盜隊轉到太空人的柯爾(Gerrit Cole)。柯爾在海盜隊時也是伸卡球使用量非常大，到太空人時則大幅增加滑球與曲球的使用，伸卡球則是幾乎不投了，這讓他在太空人時期的三振率從海盜隊時期的8.4大幅提升到13.1，並在2019年奪下三振王。事實上惠勒曾在加盟費城人隊的記者會時自比為柯爾，看來這項宣言已在今年付諸實現。

儘管惠勒今年的策略類似當年的柯爾，但並沒有像柯爾完全放棄伸卡球，且仍保有17.7%的使用比率。他的伸卡球依舊犀利，使他的挨轟機率仍相當低，被全壘打率0.7為全聯盟第10佳。

天賦異稟的惠勒過去在大都會隊始終沒有完全養成，如今靠著多變又精進的球路，終於在費城人隊蛻變成為真王牌。而當年被質疑買貴的合約，如今則看起來相當划算。