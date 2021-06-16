快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 洋基查普曼回穩關門中止3連敗

聯合新聞網 / 整理
美聯社
美聯社

MLB今日戰績表

小熊 2:3 大都會

海盜 1:8 國民

洋基 6:5 藍鳥

金鶯 2:7 印地安人

紅襪 10:8 勇士

紅人 2:1(10局) 釀酒人

老虎 4:3 皇家

光芒 0:3 白襪

遊騎兵 3:6(10局) 太空人

馬林魚 1:2 紅雀

教士 4:8 洛磯

天使 4:6 運動家

響尾蛇 8:9 巨人

費城人 3:5 道奇

雙城 0:10 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:15 馬林魚 vs. 紅雀

02:10 光芒 vs. 白襪

02:10 老虎 vs. 皇家

02:10 紅人 vs. 釀酒人

03:10 教士 vs. 洛磯

03:37 天使 vs. 運動家

04:05 海盜 vs. 國民

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 印地安人

07:10 小熊 vs. 大都會

07:20 紅襪 vs. 勇士

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:10 雙城 vs. 水手

10:10 費城人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

相關新聞

金鶯砂礫中找到珍珠 穆林斯竟能和小葛雷諾拚第一

「麻雀飛上枝頭變鳳凰」的勵志故事總激勵人心，即便是不起眼的角色也有發光發熱的一天，金鶯穆林斯（Cedric Mullins）即為此類球員，在今年以前並未打響名號，本季搖身一變，成為美聯安打王─以79支

MLB／第18轟出爐 大谷翔平超越松井秀喜紀錄

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第18轟，雖無法阻止球隊以4：6輸給運動家隊，但大谷在上半季全壘打數已經超過...

MLB／塔提斯國聯率先20轟齊名貝林格 達比修出馬教士仍輸

追隨全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的步伐，同為星二代的教士看板塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也在今(16日)成為第二位邁入20轟的強打者，也是國聯打者之

MLB／逆轉秀堪比電影劇情 亞土維再見滿貫彈獻給生日教頭

太空人今(16日)主場迎戰同區對手遊騎兵，迎來一場超堪稱電影劇情的勝利，悶了大半場的太空人打線，9下1分落後時柯瑞亞（Carlos Correa）先以陽春彈追平，為這場逆轉秀開胃，下個半局奧圖維（​J

MLB／「怪力男」李灝宇赴美挑戰 成第四位費城人台將

平鎮高中「怪力男」李灝宇確定赴美挑戰，根據費城人隊官網消息，李灝宇在美國時間6月15日正式簽約，成為繼林彥峰、林鋅杰、徐...

MLB／今日戰績表 洋基查普曼回穩關門中止3連敗

MLB今日戰績表 小熊 2:3 大都會 海盜 1:8 國民 洋基 6:5 藍鳥 金鶯 2:7 印地安人 紅襪 10:8 勇士 紅人 2:1(10局) 釀酒人 老虎 4:3 皇家 光芒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。