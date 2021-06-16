聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 洋基查普曼回穩關門中止3連敗
MLB今日戰績表
小熊 2:3 大都會
海盜 1:8 國民
洋基 6:5 藍鳥
金鶯 2:7 印地安人
紅襪 10:8 勇士
紅人 2:1(10局) 釀酒人
老虎 4:3 皇家
光芒 0:3 白襪
遊騎兵 3:6(10局) 太空人
馬林魚 1:2 紅雀
教士 4:8 洛磯
天使 4:6 運動家
響尾蛇 8:9 巨人
費城人 3:5 道奇
雙城 0:10 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:15 馬林魚 vs. 紅雀
02:10 光芒 vs. 白襪
02:10 老虎 vs. 皇家
02:10 紅人 vs. 釀酒人
03:10 教士 vs. 洛磯
03:37 天使 vs. 運動家
04:05 海盜 vs. 國民
07:07 洋基 vs. 藍鳥
07:10 金鶯 vs. 印地安人
07:10 小熊 vs. 大都會
07:20 紅襪 vs. 勇士
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
10:10 雙城 vs. 水手
10:10 費城人 vs. 道奇
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言