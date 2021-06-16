MLB／逆轉秀堪比電影劇情 亞土維再見滿貫彈獻給生日教頭

太空人今(16日)主場迎戰同區對手遊騎兵，迎來一場超堪稱電影劇情的勝利，悶了大半場的太空人打線，9下1分落後時柯瑞亞（Carlos Correa）先以陽春彈追平，為這場逆轉秀開胃，下個半局奧圖維（​Jose Altuve)在滿壘時刻，以一發大滿貫結束比賽，最終太空人以6比3逆轉擊敗遊騎兵，替美國時間15日過生日的教頭貝克(Dusty Baker)帶來最難忘的禮物。

暫居分區龍頭的太空人，前8局雖一共擊出7支安打，卻未能將攻勢串連下去，只有在第6局靠著古瑞爾（Yuli Gurriel）的高飛犧牲打攻下1分，不過比賽進入9下開始出現變化，推出代班甘迺迪（Ian Kennedy）終結者位置的斯博茲（Josh Sborz）把關勝利，順利解決前兩位打者後，卻遭柯瑞亞擊出追平陽春彈，斯博茲吞下救援失敗，兩隊攜手進入延長賽僵局制。

10局上遊騎兵由洛威（Nate Lowe）打下超前分，下個半局換上新秀伊凡斯(DeMarcus Evans)上場嘗試關門，沒想到狀況更加慘烈，接連投出2個保送形成滿壘，輪到奧圖維上場打擊，他似乎瞄準伊凡斯想搶好球數的心態，將一記失投卡投球打向左外野看台，使現場太空人球迷驚呼聲連連，奧圖維這發滿貫彈率隊演出大逆轉，最終太空人以6比3擊退遊騎兵，以2.5場勝差緊追在美西龍頭運動家之後，而這場史詩級的大逆轉秀，也讓剛過72歲生日的老教頭貝克，收到最令人難以忘懷的生日禮物。