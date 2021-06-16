MLB／塔提斯國聯率先20轟齊名貝林格 達比修出馬教士仍輸

追隨全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的步伐，同為星二代的教士看板塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也在今(16日)成為第二位邁入20轟的強打者，也是國聯打者之中最多轟，不過這發兩分砲並沒有幫助球隊取得勝利，最終教士以4比8遭洛磯逆轉吞敗，距離分區龍頭巨人仍有5場勝差。

儘管曾因傷缺席17場比賽，但塔提斯只要一上場就能作出貢獻，目前暫居國聯全壘打王及盜壘王便是最佳鐵證，今首局先由馬查多(Manny Machado)二壘安打展開攻勢，接著輪到塔提斯上場打擊，趁著洛磯先發投手岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez）尚未回神之際，瞄準92英里速球轟向右外野看台，也是塔提斯本賽季第20轟，以兩支之差領先勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.)，另外盜壘數也暫居國聯領先的塔提斯，也有望挑戰自1932年費城人克萊因（Chuck Klein​）後，拿下國聯全壘打及盜壘雙冠王的好手。

而塔提斯也加入了道奇明星外野手貝林格(Cody Bellinger)的行列，成為唯二在22歲以前，能在前51場比賽中擊出20轟的球員，若沒有年齡限制的話，隊史則是與「A-Gon」岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)共同享有這份榮耀。

隨後下個半局教士再攻下2分，包含先發投手達比修有貢獻1分打點安打，不過4分領先卻仍不夠他花，第6局達比修遭遇亂流遭洛磯追平後退場，總計他主投5局被打6安失4分，而接替的牛棚投手未能止血，7、8兩局再各丟2分，終場教士就以4比8敗下陣來，苦吞近16場比賽中第12敗，戰績已遭巨人、道奇狠狠甩在後頭。