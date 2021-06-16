MLB／手套太亮被要求更換 老虎狀元郎不滿：會引來誤會

投手使用外部物質的議題，延燒到了老虎選秀郎麥茲（Casey Mize）身上，他今(16日)在局與局交換之間被迫更換手套，主審給出的理由是顏色太亮，這也讓麥茲相當憤怒說道，「我想現在每個人都認為我在用黏性物質。」

麥茲今面對皇家先發登板，首局結束正當他走下投手丘時，卻被主審坦帕恩（John Tumpane）叫住，根據麥茲的說法，坦帕恩認為他所戴的手套顏色太亮，對打者的視線造成影響，但更讓麥茲不爽的是，今日聯盟才宣布將祭出重罰，嚴懲違規使用外部物質的投手，由於時間點太過敏感，麥茲接受訪問也感到相當不滿。

「我想每個人都認為我有在使用黏性物質，因為這時機點太過狗屎，我必須誠實地說，裁判作出判決須要維持一致性，我今年已經先發登板12場，每個裁判都對手套沒有意見，或者可能坦帕恩有一些感覺，認為我不該用其他裁判都沒意見的手套上投手丘，這也許是他的想法。」

麥茲也重申主要是抱怨時機點的問題，並沒有特別針對坦帕恩，「他是個好裁判，是個非常好的人，我只是對這情況有些意見，我討厭我現在的處境，每個人都認為我使用黏性物質，但實際上根本不是這樣。」

身為2018年選秀狀元的麥茲，去年首度在大聯盟開箱，不過在縮水賽季僅留下0勝3負、防禦率6.99，似乎還在適應大聯盟節奏，在繳了一年學費後，麥茲狀況漸入佳境，雖然帳面上僅有4勝4負，但防禦率已經壓低至3.49，成為老虎輪職不可或缺的一員，麥茲今面對皇家沒有受到更換手套影響，先發主投6.2局被打出7安失3分，以優質先發表現收下本季第4場勝投。