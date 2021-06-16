MLB／第18轟出爐 大谷翔平超越松井秀喜紀錄

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第18轟，雖無法阻止球隊以4：6輸給運動家隊，但大谷在上半季全壘打數已經超過大前輩松井秀喜，締造日籍球員新紀錄。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，前3打席打得悶，分別是滾地球出局、雙殺打、三振，直到8局上才從投手盧薩多（Jesus Luzardo）手中開轟，1好3壞後將98哩速球敲出中右外野全壘打牆，可惜僅是一發陽春砲，無助逆轉戰局。

這發全壘打是大谷翔平本季第18轟，擊球初速115.8哩、距離429呎，也是個人本季第三發擊球初速超過115哩的全壘打，全聯盟僅次於洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）的4發。

在大聯盟上半季敲出最多轟的日籍球員，原本是2004年洋基隊松井秀喜的17轟，不過大谷翔平在6月中就已經改寫這項紀錄，到7月的明星賽前還有機會繼續堆高門檻。

大谷翔平在全壘打榜與亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐森（Matt Olson）並列全聯盟第三，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）20轟排第二，而小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）22轟位居第一。