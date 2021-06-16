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MLB／用外部物質要處罰、太空人作弊卻不用 洛登批雙重標準

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）。 美聯社
白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）。 美聯社

聯盟今（16日）發表聲明，表示將嚴格限制球員使用外部物質，若被發現將處10場禁賽懲處，白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）就對此表示不滿，他認為2017年太空人隊同樣是作弊，卻沒有任何球員受到禁賽，批評聯盟雙重標準。

洛登透過美國媒體《NBC Sports》發表看法：「聯盟的做法很難令人信服，他們給了用外部物質作弊的球員10場禁賽，同樣作弊卻是用不同方式贏球的太空人球員卻沒受任何處罰。」、「所以主席曼佛瑞（Rob Manfred）的意思是，他告訴鏡子裡的自己：『我正在做對的事情。』結果你卻無法對已經明確知道在季後賽作弊的球隊祭出懲處，這應該是你的責任。」

洛登也給出了對外部物質的不同看法：「對我來說，如果用外部物質增加轉速，以保持球速延長減少被重力影響的時間，這可以說是作弊沒錯。但目的如果只是為了讓球更好掌握，抓得更確實，你很難說這也是作弊。」、「如果你在整個職涯中都依靠著外部物質輔助，我想這個規章一定對其有相當大的影響，聯盟應該想出一些合法物質能好好地抓握住球，而不會增加轉速等疑慮。」

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