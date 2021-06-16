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MLB／整顆球黏手上 道奇包爾問聯盟：這樣合法嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊包爾（Trevor Bauer）。 截圖自推特影片
道奇隊包爾（Trevor Bauer）。 截圖自推特影片

聯盟在今日（16日）頒布了最新的外部物質條例，違反者將被處以禁賽10場，向來就勇於發聲的道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）在推特上發佈了影片，影片中他僅僅張開手，整顆球便年在手掌上，他詢問聯盟：「這樣合法嗎？」

包爾同時在影片下方邀請球迷投票，其中有57.4%的人投給了合法，另外有42.6%的人認為不合法，可說是相當兩極，他隨後公佈解答，表示球能這麼黏，其實僅靠松香與汗的混合就能辦到，甚至連外部物質都用不上，根本不需要松焦油或spider tack（一種黏性外部物質）。

這則貼文也獲得網友熱烈回應，其中一名網友毒舌回應，「只要對上太空人時就合法」，藉此嘲諷太空人偷案號事件。

最終包爾表示，現在大家都知道松香混合著汗有多黏了，然而這卻是合法的，所以聯盟頒訂的這份罰則，贏家反倒是裁判，因為判定外部物質的標準仍無依據，如果他不喜歡某個球員或球隊，即便手上如現在一樣什麼都沒有，也可以10場禁賽做出懲處，且沒有人能夠提出上訴。

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