MLB／整顆球黏手上 道奇包爾問聯盟：這樣合法嗎？

聯盟在今日(16日)頒布了最新的外部物質條例,違反者將被處以禁賽10場,向來就勇於發聲的道奇隊「科學怪投」包爾(Trevor Bauer)在推特上發佈了影片,影片中他僅僅張開手,整顆球便年在手掌上,他詢問聯盟:「這樣合法嗎?」

Hey @mlb I have a question for you. pic.twitter.com/jbZibZltQJ