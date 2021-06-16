MLB／大聯盟新政策 投手使用外部物質採「非告訴乃論」

投手私下使用外部物質增加轉速似乎早已不是不能說的秘密，今（16日）聯盟決定大刀闊斧地祭出相關罰則，宣布裁判每場比賽將進行超過1次的強制檢驗，且採非告訴乃論，若被發現違規使用外部物質，將立即驅逐出場且禁賽10場。

大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)宣布：「經過反覆且無效的警告，我們透過2個月的數據搜集，傾聽球迷的意見與深思熟慮後，我們決定要對投手使用外部物質祭出罰則。」、「我們知道外部物質在棒球行之有年，但實際使用比客觀上的更為廣泛，現今使用外部物質的球員任何一個時代都還要多，這已經形成了某種不公平的競爭環境。」

規定透露，使用外部物質的禁令不只限於投手，任何球員都不應將任何物質「塗抹於球上」，若違規將驅逐出場與禁賽，而球員在禁賽期間仍有薪水可領，累犯者將採漸進式罰則，而部分球團人士也將進行紀律處分。

《美聯社》也引用大聯盟進階數據庫《Statcast》的數據，透露在今年賽季進行到第10週時的直球轉速落在2,306-2,329轉，而在6月3日頒定禁令後，轉速卻直直落至 2,282轉，當日甚至僅2,226轉。