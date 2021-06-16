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MLB／光芒王牌投手受傷稱「外部物質禁令害的」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒王牌葛拉斯諾將受傷原因怪罪給大聯盟的「禁止使用外部物質」新規定。 美聯社
光芒王牌葛拉斯諾將受傷原因怪罪給大聯盟的「禁止使用外部物質」新規定。 美聯社

光芒隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）前一場先發對白襪隊提前退場，檢查確認為部分尺側副韌帶（UCL）撕裂以及屈肌拉傷，他將原因怪罪給大聯盟的「禁止使用外部物質」新規定。

6月15日對白襪隊之戰，葛拉斯諾只投了4局、失2分退場，事後檢查確認手肘受傷，他認為原因出在大聯盟新禁令，「我已經投了80幾局，才告訴我不能用這些東西，我必須大幅調整，我完全相信這百分百是我為何受傷的緣故，大聯盟不明白這件事令我沮喪，你不能只是告訴我們別用，這太瘋狂了。」

葛拉斯諾能夠理解大聯盟禁止使用黏性物質的原因，但是在「季中宣布」且「一律禁止」，令他無所適從，而球隊是在昨天正式收到通知，從6月21日（美國時間）起，投手在比賽中會被抽查，若有使用外部物質將面臨驅逐出場、罰款、禁賽等處分。

葛拉斯諾表示，這樣的禁令可能導致投手增加受傷風險，「我也知道這聽起來很笨，好像是球員要使用黏性物質的藉口，我再前一場對國民對投得不錯，但隔天卻覺得不知道哪部位的肌肉痠痛。」

對國民隊7局僅失1分、有11次三振，近2場比賽葛拉斯諾說自己並無使用外部物質，而是改變速球、曲球的握法，握得更深、更緊，增加對球的控制性，不過對國民隊之後他一直感覺身體怪怪的，一直到對白襪隊之戰都是。

葛拉斯諾今年先發14場，防禦率2.66，三振123次，如今卻要開始復健，他表示：「我不希望這件事發生在其他人身上，我的人生目標是拿下塞揚獎、入選明星賽，結果現在一切都完了，我必須重新復健，努力在季後賽回歸。」

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