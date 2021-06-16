金鶯砂礫中找到珍珠 穆林斯竟能和小葛雷諾拚第一

「麻雀飛上枝頭變鳳凰」的勵志故事總激勵人心，即便是不起眼的角色也有發光發熱的一天，金鶯穆林斯（Cedric Mullins）即為此類球員，在今年以前並未打響名號，本季搖身一變，成為美聯安打王─以79支安打和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列第一，六月份打擊三圍達0.462/0.533/0.821，火力四射，當初（2015年）選秀第13輪、第403順位的他，是大聯盟「砂礫中的珍珠」又一代表。

左投左打的穆林斯出身北卡，速度不俗，能馳騁於外野並靠腳程攻略壘包，第一個完整球季（2016年）便在1A跑出30盜（僅6次盜壘失敗）附帶14轟與0.274的打擊率，逐年穩定升級。2018年春訓出賽29場是陣中最多，足見已被教練團列入重點觀察人選，同年八月被叫上大聯盟，是坎貝爾大學（Campbell University）校史第一位登上大聯盟的野手。

穆林斯大聯盟初登場對紅襪擔任第九棒中外野手，繳出4打數3安猛打賞，其中2支二壘安打、進帳2分打點並選到1個保送，可惜金鶯在瘋狂打擊戰中以12比19輸球，生涯前6場出賽有5場敲安，無奈先盛後衰、狀態下滑，一直到季末，累積45場出賽，4轟2盜，打擊率0.235。

2019年對穆林斯是遍嘗辛酸苦辣的一年，從大聯盟開季，22場比賽僅擠出6支安打，打擊率是不到一成的0.094，遭到球團下放3A「練功」，孰料在3A依舊掙扎，再「降級」至2A「信心重建」，他捱過了自我懷疑的漫長煎熬受挫過程，在2A重新振作，並帶領球隊闖進所屬聯盟季後賽，穆林斯認為能夠在「撞牆」的一季中適時轉換環境、調整心態是相當重要的：「不只是自信，我感到我的揮棒也截然不同。」這一遭起伏並未打倒他，反而成為汲取養分之旅。

穆林斯在小聯盟奮鬥5個球季，他的打擊表現並不特別出色，而且曾陷入過低潮，不過他有很好的腳程，總計有多達110次的盜壘成功，讓他能保持信心，最終找回打擊手感。 美聯社

2020年穆林斯重返大聯盟，在縮水賽季出賽48場並列陣中第五，敲出3發全壘打、跑出7次盜壘，打擊率回升到0.271的水準，同時4次犧牲觸擊是美聯最多，充分完成教練團賦予的戰術執行任務，本季更上一層樓，跑出10次盜壘追平過去三季總和，9發全壘打也創新高，不無可能達成「單季20轟20盜」關卡。

穆林斯整體擊球初速優於大聯盟平均，尤其擅長應付速球，選球有明顯進步，球數落後時仍能有餘裕纏鬥、紮實擊球，揮空率減少，同時擊球點也掌握得更好，內野飛球和滾地球比例皆降低，難能可貴的是面對左投和右投並未有懸殊落差。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）曾表示：「有時候我覺得有些球隊太快放棄某些有資質的選手了，幸好穆林斯不是那些被放棄的球員之一，也很高興我們擁有他。」

除了棒子茁壯，穆林斯在中外野的頂尖守備更是金鶯不可或缺的元素，飛撲、跳接等精彩絕倫的高難度美技，屢屢出現在推特頁面與官網精華，令人嘖嘖稱奇，外電曾撰文描述他的防守功夫：「他是那種即使整晚無安打無上壘，卻依舊能靠守備幫助球隊的人物」。年僅26歲的開路先鋒前途無量，今年衝進明星賽的機會濃厚，可望再創生涯新高峰，當上新一代「鶯王」。

穆林斯鎮守中外野常常出現各種精彩的守備美技，攻守俱佳的表現讓他逐漸成為近年金鶯陣中少見的全能球星。 美聯社

註：本文數據截至台灣時間6月16日賽前。