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MLB／完美詮釋「重質不重量」 道奇兩轟平定費城人

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇全場僅敲3安，有2安卻是重傷害的全壘打，也順利擊敗安打串連不佳的費城人。 美聯社。
道奇全場僅敲3安，有2安卻是重傷害的全壘打，也順利擊敗安打串連不佳的費城人。 美聯社。

兩支近況不錯道奇與費城人今(15日)展開交鋒，主場作戰的洛城軍全場雖只擊出3支安打，但有2支是形成重傷害的全壘打，反觀費城人一共打出多達8安，無奈效率不佳只換回1分，最終道奇以3比1拿下勝利，斬斷費城人近期4連勝。

首局費城人藉由道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）不穩之際，靠著哈波(Bryce Harper)的二壘安打先馳得點，4局道奇展開反攻，貝茲(Mookie Betts)獲得保送後，史密斯(Will Smith)敲出本場道奇第一支安打，就是一發超前比數的兩分砲，5局泰勒(Chris Taylor)錦上添花再補上陽春彈，道奇就靠著這兩發全壘打拿下3分，擊退了留下10個殘壘且得點圈11支1的費城人。

岡索林在傷後迎來本賽季第二場先發登板，在教練團保護下僅投3.2局，被敲出4安失1分，雖然送出5K仍是高水準，但也投出多達3次保送，造成退場時用球數多達81球；費城人大物投手哈沃德（Spencer Howard）此戰留下4局失3分的表現，雖然只讓道奇打線打出2安，但都是造成重傷害的全壘打，也無奈吞下敗投。

提早上班的道奇牛棚出動6位投手，一共只被擊出4安沒有保送出現，勝投由接替岡索林中繼登板的普萊斯(David Price)拿下，9局登板的簡森(Kenley Jensen)則順利拿下本賽季第16次救援成功。

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