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MLB／前田健太傷癒復出 美日職通算達2000K
美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城日籍投手前田健太今天傷癒復出，先發主投4局三振打者7人次，達成美日職通算生涯2000K，可惜牛棚放火，雙城最後3比4敗給西雅圖水手。
現年33歲的前田健太先前因傷被放入傷兵名單，他上回登板是在5月22日主投雙城對決克里夫蘭印地安人的比賽。
他傷癒復出的先發登板，主投4局三振水手打者7人次及3個四壞保送，被敲3支安打掉1分，表現不俗。
尤其首局下面對1人出局滿壘的局面，他先是讓水手打者摩爾（Dylan Moore）擊出內野滾地出局，並三振打者包爾斯（Jake Bauers），化解失分危機。
可惜雙城隨後登板的投手放火，8局下被包爾斯擊出在主場出戰的首轟，最後水手就以4比3擊敗雙城，並取得兩隊系列三連戰的首勝。包爾斯原本效力印地安人，不久前才換東家來到水手。
目前水手戰績33勝35負在美聯西區5隊中暫居第4，雙城26勝40負在美聯中區5隊中暫時墊底。
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