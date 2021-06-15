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MLB／誰來保護大谷翔平？天使輸球再傷明星三壘手

聯合新聞網 / 綜合報導
天使可說是屋漏偏逢連夜雨，輸掉比賽還傷了明星三壘手瑞登(Anthony Rendon) 美聯社
天使可說是屋漏偏逢連夜雨，輸掉比賽還傷了明星三壘手瑞登(Anthony Rendon) 美聯社

天使今(15日)客場挑戰美聯西區龍頭運動家，無法延續6連勝的氣勢，天使在先發投手邦迪（Dylan Bundy）崩盤下，以5比8敗下陣來，但這還不打緊，天使還在比賽中傷了明星三壘手瑞登(Anthony Rendon)，重創球隊打線。

邦迪此戰遭到運動家無情砲轟，僅投2.1局就狂失7分退場，比賽前段就陷入1比8落後的天使，7局靠著2保送、4安打，包含瓦許（Jared Walsh）2分打點二壘安打，一舉攻下4分，嚇出運動家一身冷汗，但最終仍以3分之差擊敗天使，拿下系列賽首勝。

本場比賽天使可說是屋漏偏逢連夜雨，明星三壘手瑞登為了攔下品德（Chad Pinder）的強勁滾地球，造成三頭肌受傷，不過最新傷病情況仍需球團公布，天使總教練麥登（Joe Maddon）也表示目前沒有將瑞登放進10天傷兵名單的意願，這也將是他本季第三次遭逢傷勢。

失去瑞登對天使來說是一個沉痛的打擊，球隊早前已經傷了神獸楚奧特(Mike Trout)，預計他將會再缺席一個月左右，而瓦許近況不佳已被調離中心棒次，厄普頓（Justin Upton）老化更是影響本季狀態，雖然以瑞登的標準來說，尚未回到過往明星身手，但自6月份以來他繳出3成13高打擊率，外加1轟16分打點，儼然找回打擊手感，卻再次遭逢傷勢困擾，而在大谷翔平時常擔任二棒的狀況下，誰能在他表現不佳的狀況下跳出來掩護他？是球團近期一大考驗。

老化

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