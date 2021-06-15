MLB／傳將嚴格執法 使用外部物質將禁賽10天

根據報導，習慣使用黏性物質增強握球能力的MLB投手，只剩下約一週時間停止這項習慣，因為他們未來將不能再繼續使用那些外部物質，否則將面臨10天禁賽。

體育電視頻道ESPN 14日引述不具名消息來源報導，美國職棒大聯盟MLB將在15日宣布，被抓到使用外部物質的選手，將被禁賽10天，但禁賽期間仍會獲得薪水，這項新規將自6月21日起開始執行。

在相關執法討論增多之際，各隊也已經開始鼓勵習慣使用這些物質的選手，從牛棚練投開始避免再用它們，包括防曬乳與松香混合物，以及稱為Spider Tack的工業用膠等外部物質。

ESPN證實，其中一個消息來源是「球員裡一個具有份量的人物」，他表示，球員間普遍認為，使用SpiderTack已經越界，但全面禁用外部物質的規定可能不會受到普遍認可。

兩位不具名的球隊總管告訴ESPN，他們隊上有幾名投手被抓到使用能增強握力的物質。該報導補充道，有多名投手承認，已經開始停用那些物質，或僅使用松焦油。松焦油的使用歷史比其他物質久遠許多，打者也會使用松焦油來增加球棒握力。

根據ESPN報導，MLB對此不予置評，球員工會這邊的回應則是：「我們預計在未來和聯盟討論場上議題，包括外部物質規定和棒球本身，那將是當前集體談判的一部份。」