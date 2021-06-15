MLB／「想成為洋基隊長」 塔提斯當年一句話征服球探

近年越來越多聯盟星二代，打出不輸老爸的精采表現，目前暫居國聯全壘打王的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）正是一例，而當年發掘他的白襪隊國際部主管帕迪（Marco Paddy），也在近日回憶初次見到塔提斯的那一天。

20多年前，帕迪就曾發掘塔提斯父親老塔提斯（Fernando Tatis），兩人也因此深交。2014年39歲的老塔提斯，正在墨西哥聯賽度過生涯最後一個球季，老塔提斯當時對帕迪說，「今年打完我要回家了，因為我得和我的兒子一起工作，他很有前途，能打出一番事業。」

一段時間過去後，帕迪也來到了多明尼加，當他看到塔提斯時，驚訝到說不出話來，「當我第一眼見到他，不敢相信這是他的兒子，他比他爸爸還高，我還問了老塔提斯說：『你確定這是你的兒子？』。」

「他與老塔提斯有同樣的臉龐，也是很棒的運動員，塔提斯有飛快的腳程，對他來說一切都是這麼容易，但塔提斯當時在遊擊手的位置上很掙扎，說實話他更適合守三壘，他還在成長，也沒有太多的力量，但擊球卻非常扎實，而我對於這些年輕球員最關心的事，就是他是否會變得更好？」帕迪也回憶，當他問起為何想打職棒，塔提斯以堅定眼神，給了帕迪一個令人難忘的回答，「我想成為多明尼加的基特（Derek Jeter）」，也讓帕迪決定將這位潛力新秀帶回美國。

同樣對塔提斯有興趣的，正是時任遊騎兵總管的普瑞勒（AJ Preller），雖對大多數的國際球探來說，塔提斯並不像是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托(Juan Soto)那樣備受矚目，不過普瑞勒也在接任教士總管後，將陣中王牌投手希爾茲（James Shields）交易至白襪，普瑞勒也強烈要求，必須將塔提斯納入交易包裹，此後我們也瞭解了故事的發展，塔提斯在未滿22歲的年紀，與教士簽下隊史最昂貴的合約，最終也成為聯盟頂尖的游擊手。