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MLB／16歲與皇家簽約創紀錄 「達比修二世」一場未投遭釋出

聯合新聞網 / 綜合報導
16歲與皇家簽約的結城海斗，創下最年輕與美職球團簽約的日本球員。 取自Twitter@mlbnews2ch
16歲與皇家簽約的結城海斗，創下最年輕與美職球團簽約的日本球員。 取自Twitter@mlbnews2ch

皇家在2018年與被譽為「達比修二世」的結城海斗簽下3年小聯盟合約，以16歲稚齡締造最年輕與美職球團簽約的日本球員記錄，但3年下來結城海斗一場球都沒投，今(15日)就傳出遭到皇家釋出的消息。

身高接近190公分的結城海斗，最快球速可來到144公里，滑球、曲球、變速球都是他的拿手武器，結城海斗在球界受到不少矚目，也獲封「達比修二世」的稱號，兩人除了同為大阪出身、就讀同所中學外，就連投球風格與身材都極為類似。

雖然眾多高校強力爭取他入學，但2018年7月中學畢業的結城海斗，選擇以簽約金32萬美元加盟皇家，成為最年輕與美職球團簽下合約的日本球員，而去年小聯盟因新冠病毒取消賽季，今年也遲遲未見結城海斗登板，在一場球都沒投的情況下，皇家選擇提前終止合約，今年5月12日才滿19歲的結城海斗，未來動向受人關注，日本職棒在「田澤條款」廢除之後，結城海斗有望回到故鄉懷抱。

日本 大阪 高校

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