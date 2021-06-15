MLB／外部物質風波 國民薛則有話說：松焦油是比賽一部分

國民王牌薛則(Max Scherzer)日前先發登板，僅投12球就提前退場，不過經過MRI檢查後並無大礙，薛則也在今(15日)受訪時談到傷勢情況，而身為球員工會成員的他，也發表自己對於最近鬧得滿城風雨的外部物質的看法。

前次登板傷退虛驚一場後，薛則原定於17日面對海盜登板，沒想到今天在牛棚練投時，薛則又出現鼠蹊部不適的麻煩，經教練團討論過後，薛則決定跳過一次先發，對職業生涯無太多傷痛的他來說，面對突然其來的傷勢也不得不屈服，「我已經試圖找出能讓自己如期登板的機會，但現在才6月，並不需要冒這個風險，如果不休息的話，我只會傷得更嚴重而已。」

另外薛則也被問到對投手使用外部物質的看法，他認為聯盟需要想出一套能讓打者及投手都能滿意的方案，「自2016年以來，聯盟一直在研究開發一種更黏的球，也在該年秋季聯賽中試驗過，並於2019年春訓期間推出原型。」，薛則也說，聯盟絕對有心想做出改變，所以本季也更加嚴格規範投手使用違規物質的舉動。

這項議題在近期引發輿論，薛則也提出了自身看法，「打者對投手過度使用松焦油、Spider Tack等物質感到不滿，這些物質是為了增加球的轉速，我能理解打者會有意見。但松焦油一直是比賽的一部分，投手使用它是為了不讓球輕易脫手，砸到打者的頭上，所以這個觀點也沒有錯。」