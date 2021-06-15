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MLB／連3場未排進道奇先發打線 教頭透露貝林格狀況
道奇強打貝林格（Cody Bellinger）自5月底復出以來，僅打出2成33、1轟的低迷成績，身手始終未能重回MVP的巔峰，而近期再因腿部肌腱緊繃，貝林格已經連續3場沒有排進先發打線，對此道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則出面談論這位前國聯MVP目前的狀況。
貝林格在上周六因肌腱緊繃而未被排進先發打線，原定於休息一天後，禮拜一將出席比賽，沒想到仍然沒有在場上見到貝林格的身影，羅伯茲表示，貝林格沒有恢復到百分之百的狀態時，球團會盡量不讓他出賽，根據洛杉磯媒體報導，貝林格可能得等到星期六對戰響尾蛇的比賽中回歸，而羅伯茲也說，現階段並不會將貝林格再次擺進傷兵名單，會在跑步及守備訓練時，測試貝林格的狀態如何。
去年縮水賽季打出生涯最差成績的貝林格，近期可說是相當不順，由於在修賽季動刀修復拖救的肩膀，貝林格缺席了大部分的春訓，好不容易趕在開幕戰復出卻又因小腿骨折，在傷兵名單中躺了兩個月，如今又碰上了腿部肌腱緊繃的麻煩，對貝林格來說可謂多災多難的1年。
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